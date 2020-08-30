شكرا لبحثكم عن خبر قائد رفيع في الجيش اليمني يعلن عن انتصارات وتطورات هامة في محافظة الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد العميد محمد بن راسية، مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء (101) أن قوات الجيش كبدت المليشيا الحوثية المتمردة في عدة محاور بمحافظة الجوف، هزائم قاسية، مستعيدة مواقع مهمة، وأن خسائر المليشيا كبيرة في المعارك الأخيرة.

وفي تصريح لموقع الجيش قال إن قوات الجيش أفشلت هجوماً للمليشيا يوم أمس “الجمعة” في جبهة الحبيل، شرق الجوف، لتشن هجوماً معاكساً، مستعيدة مواقع مهمة كانت قد سيطرت عليها المليشيا قبل أشهر.

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وكشف أن قوات الجيش تمكنت في الهجوم من إحراق عدة آليات، إضافة إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً حوثياً في المعركة التي وصلت إلى مواقع متأخرة للمليشيا.

مضيفا أن المليشيا هاجمت محاولة للالتفاف وسحب جثث بعض قياداتها، ممن سقطوا مؤخراً بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية.

ووفقا لمصادر ميدانية فقد قتل العشرات من المليشيا الحوثية، المدعومة إيرانياً في معارك الأيام السابقة، بينما استعاد الجيش مساحات واسعة من محافظة الجوف، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية التي نفذت غارات مكثفة على تجمعات وتعزيزات المليشيا