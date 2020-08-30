الميلشيا الحوثية تعترف بمصرع قيادي في صفوفها برتبة لواء ”الاسم وصورة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع عدد من قيادتها البارزين في المعارك الأخيرة مع الجيش الوطني في مأرب والجوف والبيضاء.
وأقرت الميليشيا الحوثية بمصرع اللواء عبد المنعم المغربي أحد قادتها الميدانيين البارزين وهو من أبناء محافظة حجة.
وشيع الحوثيون اليوم أحد المرتزقة الأجانب من أثيوبيا لقي حتفه وهو يقاتل في صفوفهم.
وضحت ميليشيا الحوثي في الأيام الأخيرة بالمئات من مقاتليها في محاولة يائسة لتحقيق أي تقدم باتجاه مدينة مأرب.
وأعلنت ميليشيا الحوثي عن طريق محافظ مأرب المعين منها عن انطلاق معركة السيطرة على مدينة مأرب فيما رد عليه محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة بأن مدينة مأرب أبعد على الحوثيين من عين الشمس.
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