شكرا لبحثكم عن خبر بالاسم والصورة.. الحوثيون يشيعون مرتزق أجنبي يقاتل في صفوفهم في حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية عن مصرع العشرات من مليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، بينهم مرتزقة أفارقة.

وشيعت مليشيا الحوثي، السبت 29 أغسطس/آب 2020، العشرات من صرعاها في محافظة حجة بينهم مرتزق إفريقي من أثيوبيا يدعى محمد حلم وفقا لما نقلته وكالة خبر.

يذكر أن مليشيا الحوثي الارهابية منيت بخسائر فادحة في العدد والعتاد بينهم قيادات بارزة مقربة من زعيم المليشيا، لقوا مصرعهم في جبهات مارب والساحل الغربي.

