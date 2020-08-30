فلكي يمني يزف بشائر خير لأربع محافظات ويكشف عن مؤشرات الطقس لأسبوع قادم

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يزيد بن سلمان - شبوة - زف فلكي يمني، اليوم السبت، بشائر خير لأربع محافظات، كاشفا عن مؤشرات الطقس لأسبوع قادم.
وتوقع الفلكي عدنان الشوافي، في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني "، بأنه بدء من اليوم السبت 29 أغسطس 2020 و حتى نهاية الإسبوع، سيكون هناك حالة من عدم الإستقرار (تدخل أجواء اليمن تحت تأثير منطقة ضغط منخفض)، تجلب الأمطار الرعدية المتفرقة و المتفاوتة الشدة و التي قد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق و قد تكون مصحوبة بالرياح الهابطة و هطول حبات البرد على بعض المناطق.
وأكد على أن أوج الحالة سيكون جلياً من بعد غد الاثنين، بكمية هطول على مستوى اليمن تقارب 160% مقارنة بالهطول للأسبوع الماضي.
وأضاف: بالنسبة لتوزيع الهطول متوقع أن يعم مناطق واسعة في جميع المحافظات دون إستثناء من المهرة شرقاً إلى الحديدة غرباً، ويتركز بدرجة رئيسية على المرتفعات الجبلية الغربية و الجنوبية غربية و المناطق المحاذية من الهضاب الداخلية و السهول الساحلية.
وبين بان هذه الحالة تحمل بشائر خير خصوصا على المحافظات الشرقية و الصحاري الداخلية (المهرة -حضرموت - شبوة- مارب - الجوف).
ولفت إلى أن درجات الحرارة الشديدة ستشهد تراجع ملحوظ و الهطول للامطار متوقع على عدة مناطق فيها.
ونبه من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وحبات البرد و إنخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.
وكان فلكيين ومراكز أرصاد، اعلنوا في وقت سابق، عن حالة جوية ماطرة، على المحافظات الغربية، تبلغ ذورتها يوم الاثنين المقبل.
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