شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالصور.. عائلة يمنية تسكن أمام منزلها بعد استيلاء الحوثيين عليه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لجأت عائلة يمنية إلى افتراش العراء أمام منزلها في مدينة باجل بمحافظة الحديدة، غربي البلاد، بعد استيلاء ميليشيا الحوثي الانقلابية على المنزل أثناء غيابهم ورفضها الخروج منه.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعائلة حسين الصانع، وهي أمام منزلها الذي سيطرت عليه ميليشيا الحوثي، بينما كانوا في زيارة عائلية لقضاء إجازة العيد، ويرفض عناصر الميليشيا الخروج من المنزل، بحجة أن رب الأسرة من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

ووفقا للصحافي بسيم جناني، فإن عناصر الميليشيا رفضت الخروج من المنزل وتسليمه لأسرة الصانع بذريعة أن والدهم من المناهضين للميليشيات، موضحا أن ميليشيا الحوثي سبق أن اختطفت الصانع عام 2015 وغادر عقب الإفراج عنه المحافظة منذ سنوات.

وأشار إلى أن زوجة الصانع وابنته وأطفالهم يفترشون التراب أمام منزلهم المحتل من قبل الميليشيا لليوم الثاني على التوالي.

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