شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات متسارعة : أربعة صواريخ كاتيوشا تدك السفارة الأمريكي في هذه الدولة العربية يعقبها تحليق مكثف للطيران .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت السفارة الامريكية في احدى الدول العربية هجوم صاروخي غير متوقع مما ألحق فيها أضرار بالغة .

واستهدف هجوم صاروخي المنطقة الخضراء في بغداد. وذكرت مصادر وفق قناتي العربية والحدث أن 4 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية للسفارة الأميركية في بغداد وأن تحليقا للطيران جرى فوق المنطقة ولم يسفر الهجوم عن خسائر بشرية.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي، أفادت ليل الجمعة، بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأكدت وسائل إعلام عراقية في وقت سابق، نقلاً عن مصدر أمني، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء الخميس.

Advertisements

وأكد مصدر عراقي أن لا خسائر نتيجة سقوط الصاروخ، وهو من نوع كاتيوشا، بمحيط المنطقة الخضراء.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد تؤوي مقار حكومية وسفارات، أبرزها السفارة الأميركية، وكانت قد شهدت إطلاق عدة صواريخ باتجاهها في الأشهر الماضية.

وإثر الهجمات الصاروخية، انسحبت القوات الأمريكية من 8 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

يذكر أنه منذ أكتوبر 2019، شهد العراق عشرات الهجمات التي استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية.