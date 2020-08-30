شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك عاجل بعد قيام خطيب بمسجد بإهانة "الصحابة " من على المنبر بهذه الدولة الخليجية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاملت وزارة الداخلية البحرينية، مع مقطع فيديو يوثق خطبة دينية، قام بها شخص بالإساءة إلى صحابة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ووجّه إهانات لشخصية دينية تعتبر رمزاً لدى عديد من الطوائف الإسلامية الأخرى.

وصرّحت الداخلية البحرينية، في بيان لها، “تعقيبا على مقطع مصور متداول بالواقعة، قامت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، باستدعاء وتوقيف شخص، ارتكب مخالفات قانونية أثناء إلقائه خطبة بإحدى المناسبات الدينية”.

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وتابعت الداخلية في بيانها أن الشخص الموقوف قام بالتعدي على الصحابة الكرام وأهان علنا، رمزاً أو شخصاً، موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، الأمر الذي يعد ارتكابا للفعل المجرم بنص المادة (2/310) من قانون العقوبات، فضلاً عن كونه يسهم في إثارة الفتنة وتشجيع التطرف وتهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي”، مؤكدة أنه “قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة، تمهيدا لإحالة القضية إلى النيابة العامة”.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع خبر التوقيف والاعتقال للشخص المسيئ لصحابة رسول الله، مؤكدين على دعمهم لخطوات الداخلية البحرينية في هذا السياق، ورفضهم لكل تصرف من شأنه إثارة النعرات الطائفية في البلاد.

وحول التغريدة على صفحة الوزارة بتويتر، علق أحد المغردين قائلاً: “كفو وبارك الله في جهودكم ولابد من العقاب الرادع له ولكل من تسوء له نفسه في إثارة الفتن وزرع الحقد والكراهية بين الناس وذلك للقيام بأعمال الفوضى والتحريض للعنف وتدمير مكتسبات ومقدرات الوطن”.