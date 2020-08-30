شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد ميليشيا الحوثي تحول أحد المساجد إلى صالة للبرع ومضغ القات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل الميليشيا الحوثية حربها وتدميرها وتدنيسها للمساجد السنية في اليمن بدعوى أنها مساجد "ضرار"

وأظهر فيديو مصور لحظات استخدام ميليشيا الحوثي أحد المساجد كصالة للبرع ومضغ القات فيه دون أي احترام لبيوت الله في حادثة متكرررة ومعهودة عن الميليشيا الحوثية.

وبحسب الفيديو فإن الميليشيا الحوثية استخدمت المساجد كصالة لإحياء حفلاتهم الراقصة والصاخبة بالبرع والزوامل.

ويأتي هذا في وقت استهدفت الميليشيا الحوثي أحد مساجد مدينة مأرب المتكظة بالمصلين بصاروخ بالستي تسبب في قتلى قلتي وجرحى من المدنيين

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