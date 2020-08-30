شكرا لبحثكم عن خبر محكمة يمنية تفسخ عقد نكاح طفلة في ربيعها العاشر بعد تزويجها من رجل ”ستيني” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت منظمة سياج لحماية الطفولة أن محكمة وصاب العالي الابتدائية بمحافظة ذمار قضت اليوم السبت، بفسخ عقد نكاح الطفلة سعود يحيى محمد ذات العشر سنوات من زوجها الستيني.

وذكرت المنظمة -في بيان لها- فإن جلسة المحكمة عقدت صباح اليوم السبت برئاسة القاضي عبدالعزيز صالح العرامي.

وتأتي جلسة المحكمة بناء على مطالبة منظمة سياج نظراً لكراهة الطفلة للزوج والضرر الذي لحقها جراء هذا الزواج الهمجي.

وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة ناشدت الأسبوع الماضي المحكمة بالنظر في القضية وفسخ عقد زواج الطفلة “سعود” التي تم تزويجها في هذا السن بشكل يتنافى مع أبسط مقومتا الفطرة الإنسانية وحتى الحيوانية السليمة.

وحاولت الطفلة الانتحار بالسم قبل لجوئها إلى شيخ المنطقة كونها كارهة للزواج ورضاءها غير معتبر شرعاً وقانوناً ونظراً للضرر المتيقن الواقع على الطفلة المذكورة؛ وفقا لمصادر محلية.

وطالبت سياج في رسالة وجهتها إلى المحكمة بمعاقبة الأب والزوج وكاتب العقد بأشد عقوبة ممكنة لاعتداءهم على طفلة في هذا السن وهو ما يتعارض مع حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وأصبحت بموجب تلك المصادقة جزءاً من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجمع الدولي.

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