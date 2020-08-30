مليشيا الحوثي تزعم بدء معركة السيطرة على مارب و”العرادة” يتحدى

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يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت مليشيا الحوثي، اليوم السبت، مجددا، بأن معركة السيطرة على مارب بدأت، بالتزامن مع تحدي أطلقه اللواء سلطان العرادة، محافظ المحافظة.

وأدعى علي طعيمان، المعين من المليشيا محافظا للمحافظة بصنعا؛ أن معركة السيطرة على مارب بدأت هذا الاسبوع، وأنها تحقق "انجازات كبيرة"؛ حد زعمه. وتأتي مزاعم المليشيا غداة تصعيد قياسي للأعمال العسكرية في المحافظة النفطية.

‏وكان محافظ مارب اللواء سلطان العرادة، قد تحدى الهجوم العسكري للمليشيا في السيطرة على المحافظة، بعد أشهر من هجومها المكلف، انطلاقا من عدة محاور وجبهات بمحافظات الجوف، والبيضاء وصنعاء.

و قال العرادة انه "يجب على الحوثي أن يفهم أننا أبعد من عين الشمس وأبعد من أن نسلّم لمليشيا".

وأكد العرادة على أن "مارب تعيش في خير وأمن واستقرار، وأن رجال الجيش اليمني البواسل المسنودين بالمقاومة الشعبية على مشارف حدود محافظة صنعاء والجوف والبيضاء".

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