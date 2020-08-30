شكرا لبحثكم عن خبر ميليشيا الحوثي تزعم القبض علي قيادي في ”القاعدة” قادما من مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم السبت قبضها على أحد قيادات تنظيم القاعدة في اليمن.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة ميليشيا الحوثي أنها ألقت القبض على قيادي في تنظيم القاعدة شارك في معارك قيفة بالبيضاء حسب زعمها.

وزعمت الميليشيا أن القيادي الذي لم تفصح عن اسمه كان قادما من محافظة مأرب للتغرير بأتباعها وايهامهم أن الشرعية والجيش الوطني ينتمون إلى القاعدة ويوالونها.

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