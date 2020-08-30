شكرا لبحثكم عن خبر بعد تضارب الأنباء.. مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة يكشف ماحدث للطفلة اليمنية خديجة في مصر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تضاربت الأنباء عن حقيقة مايتم تداوله عن الطفلة اليمنية خديجة في مصر والتي قال ناشطون إنه تم اختطافها واغتصابها من قبل ثلاثة شبان.

وكانت السفارة اليمنية بالقاهرة قد أصدرت سابقا بيان ذكرت فيه أن الطفلة اليمنية خديجة لم تختطف ولم يتم اغتصابها وأن مايشاع كاذب.

وقبل أيام قليلة أعاد ناشطون إثارة الموضوع بنشر فيديو للطفلة وهي بمستشفى قالوا فيه إنها تتقيئ دم , وان حالتها الصحية خطرة , وأثار هذا القضية مجددا في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "المشهد اليمني " تقرير في حينه كشف فيه الاقوال والانباء المتداولة والتي اثارت لغط كبير, مع مطالبة المواطنين من السفارة اليمنية بالقاهرة بكشف الحقيقة.

ووفقا لكريتر سكاي فإن المسؤول الاعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة كشف حقيقة تعرض الطفلة خديجة للاغتصاب.

وقال المسؤول الإعلامي للسفارة اليمنية بالقاهرة في تصريحه :

يوم الاحد قبل الماضي تلقينا اتصالا هاتفيا من مقيمة يمنية تبلغنا باختفاء ابنتها حيث انها خرجت لشراء الدواء ولم تعود الى المنزل حيث فقدوا التواصل معها وعلى الفور تحركت السفارة بتعليمات واشراف السفير محمد مارم ومسؤول الامن خالد العقيلي وقدموا ببلاغ الى الجانب الامني المصري الذي قام بدوره على اكمل وجه.

مضيفا:تم التحري والوصول إلى موقع الطفلة خديجة واتضح أن البنت ليست مخطوفة كما ادعت والدتها وإنما كانت بمنزل جيرانها ببيت صديقتها هروبا من والدتها بسبب مشاكل عائلية وبعد أن تم ذلك امام الأمن المصري ومندوب السفارة كانت والدتها مشككة وادعت بأن ابنتها تعرضت للاغتصاب من قبل إخوان صديقة بنتها وعلى الفور قامت اللجنة المكلفة من السفارة والجالية بأخذ البنت وعرضها على دكتورة مختصة حيث أكدت بأن البنت لم تتعرض لأي حادث اغتصاب.

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وأردف إلى أنه وبعد التاكد بأن خديجة طبيعية ولم تتعرض للاغتصاب تم إغلاق الملف وإعادتها إلى منزلها ولأن السفارة شعرت بأنه قد تحدث ردة فعل من قبل الجيران بسبب اتهامهم باغتصاب الفتاة قامت السفارة ورئيس الجالية اليمنية بنقل سكن أسرة الطفلة من الدقى إلى الفيصل وتكفلوا بدفع إيجار لمدة ٦ اشهر بالإضافة إلى مبلغ مالي لوالدة الطفلة وبحينها نشرت الأم تسجيل تشكر فيه السفارة ودورها بهذه الحادثة.

واختتم: وخلال هذه اليومين تم نبش هذا الملف وإثارته مرة الثانية ليزيد اللغط حيث ادعت الأم أن ابنتها تتقيء دما بسبب نزيف داخلي ، وعموما الفتاة الان في المستشفى في انتظار تقرير الاطباء لمعرفة سبب الدم الذي تتقيئه الفتاة وهذا لاعلاقة له بالاغتصاب للأسف هناك ضعفاء النفوس بمواقع التواصل الاجتماعي كبروا الموضوع حيث أن بعضهم يصطاد بالماء العكر ولم يضعوا اعتبار لمستقبل البنت وللعلاقات اليمنية المصرية ومثل ماقلنا سابقا بأن التقرير الطبي سيكشف سبب التقيء كون موضوع الاغتصاب قد نفته الدكتورة سابقا

*مواقع