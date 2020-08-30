شكرا لبحثكم عن خبر ”الصلوات الجماعية في المساجد غير جائزة” .. صالح الجبواني يصدر فتوى فقهية نادرة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - دعا الوزير اليمني في حكومة تصريف الأعمال صالح الجبواني إلى حضر الصوات الجماعية في المعسكرات باعتبارها غير جائزة.

وقال الجبواني في تغريده على حسابه الرسمي بتويتر "تحولت المساجد في معسكرات مأرب إلى مصائد للحوثي يقتل فيها الجنود بلا وازع من دين أو ضمير.. في المقابل لم يتعلم القادة الدرس تلو الدرس رغم المآسي!!!"

وأضاف الجبواني "لا تحشروا الجنود في المساجد وأنتم في حالة حرب"

ودعا الجبواني إلى "حضر الصلوات الجماعية في المعسكرات لأنها غير جائزه أن كانت على حساب أرواح الجنود"

ويجدر الاشارة إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت أمس الجمعة معسكرا مكتظا بالمصلين في مدينة مأرب بصاروخ بالستي.

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