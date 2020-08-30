شكرا لبحثكم عن خبر محافظ مأرب ”العرادة” في المسجد الذي استهدفته ميليشيا الحوثي بصاروخ بالستي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زار محافظ محافظة مأرب اللواء الركن سلطان العرادة السبت المسجد الذي استهدفته ميليشيا الحوثي بصاروخ بالستي.

ورافق المحافظ مدير أمن محافظة مأرب يحيى حميد وقائد قوات الأمن الخاصة.

وقد دعا العرادة، أمس الجمعة الآباء والأمهات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي ألا يتركوا أبنائهم للمليشيا الحوثية لتسوقهم بأمواج كثيفة إلى المحارق في الجبهات.

وقال محافظ مارب، إن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والمساجد أثناء الصلاة، دليل على إفلاسها وهزيمتها على الأرض من قوات الجيش الوطني والمقاومة.

وأكد العرادة، للمليشيا الحوثية الانقلابية، أن مارب أبعد على مليشيا الحوثي الانقلابيةمن عين الشمس، وتعيش في أمن واستقرار وتنمية، مؤكدا أن رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مشارف صنعاء والجوف والبيضاء.