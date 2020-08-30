شكرا لبحثكم عن خبر صياح وبكاء يصدر من منزل قيادي حوثي بعد إغلاقه على عدد من الأطفال (تفاصيل) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن أسباب البكاء والصياح التي كانت تصدر من منزل أحد القيادات الحوثية بعد إغلاق أبوابه بأحكام على مجموعة كبيرة من الأطفال .

وقالت المصادر لـ"المشهد اليمني " اليوم السبت أن المشرف الحوثي أبو الكرار احد مشرفي محافظة صنعاء قام بجلب مجموعة كبيرة من الأطفال إلى منزله بإحدى قرى مديرية خولان الطيال وتم إغلاق الأبواب على الحاضرين أغلبهم من الأطفال وجلهم من الحوثيين .

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واضافت المصادر أن أبو الكرار قام بفتح مقاطع صوتية - في شاشات العرض التي زودت المليشيا المشرفين بها - لاحتفالات شيعية عراقية بيوم عاشوراء وقاموا بضرب أنفسهم .

وأكدت المصادر أن الحوثيين جلبوا سلاسل حديدية وأن بعض الأطفال أصيبوا بالاغماء من شدة الألم وهو ما أثار سخط أبناء القرية من هذه البدع الدخيلة على الثقافة الإسلامية في اليمن .

هذا وبشر المشرف الحوثي الأطفال الذين تعرضوا للتعذيب بسرعة ظهور الإمام المهدي والذي يتقرب إليه الشيعة بالمزيد من سفك الدماء في الجبهات وفي المناسبات الشيعة الدخيلة على الدين الإسلامي .