شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. محافظ عدن السابق يسلم مبنى السلطة المحلية مبتسما للمحافظ الجديد والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تسلم محافظ محافظة عدن الجديد أحمد حامد لملس مهام عمله في مكتب المحافظة من المحافظ السابق أحمد سالمين.

وجرت عملية الاستلام والتسليم بحضور لجنة من الإدارة المحلية.

لكن الملاحظ في الأمر والذي علق عليه عدد من الناشطين هو اختفاء العلم اليمني من مكتب المحافظات والذي بدوره يضع تساؤلات كثيرة.

وكان المحافظ لملس قد وصل قبل أيام إلى محافظة عدن لاستلام مهامه بناء على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والتي قدمتها المملكة العربية السعودية ووافق عليها كل من الشرعية والانتقالي.

وتمنى المحافظ السابق التوفيق للمحافظ الجديد داعيا المواطنين للالتفات حوله في خدمة عدن وأبناءها.

Advertisements