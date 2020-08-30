شكرا لبحثكم عن خبر بعد يومين من انقاذ سيارة أخرى.. شاهد مواطنون يتجمعون أمام سائق يحاول العبور عبر نفق ممتلأ بالسيول في صنعاء ”صورة” والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت حادثة غرق سيارة في مدينة إب حالة من الحذر والمسؤلية المجتمعية تجاه الحالات المشابهة خصوصا للأشخاص متهورين.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المواطنين تجمعوا أمام سائق سيارة يريد العبور عبر نفق جولة المدينة الممتلأ بمياه السيول.

وبحسب المصادر فإن سائق السيارة نوع "حبة طربال" أصر على العبور في النفق الممتلأ بالمياه متباهيا بعزم وصلابة سيارته.

وأظهرت صورة تجمع المواطنين أمام السيارة الأمر الذي أجبر السائق على التراجع.

ويجدر الاشارة إلى أنه علقت سيارة قبل أمس الخميس في نفس النفق حيث بادر مجموعة من المواطنين في إلى انقاذ سيارة بمن عليها من الغرق في جسر جولة المدينة الممتلأة بمياه السيول.

وقالت مصادر محلية بأن مواطنون أنقذوا سيارة بمن عليها من الغرق في نفق جولة المدينة بالعاصمة صنعاء الممتلأ بمياه السيول الناتجة عن الامطار الغزيرة التي هطلت الخميس.

وأظهر فيديو لحظات تعاون المواطنون لانقاذ السيارة بعد أن علقت داخل النفق في مبادرة جميلة تظهر روح التكاتف والتعاون لدى اليمنيين عند النوائب.

وبحسب الفيديو فإن المواطنين قامو بربط السيارة بحبل كبير ثم قاموا جميعا بسحب الحبل حتى تمكنو من إخراج السيارة إلى أعلى النفق حيث كان يعد الأمر مستحيلا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.