شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو : شاهد أول رد لقوات الجيش الوطني على جريمة استهداف ميليشيا الحوثي لمسجد بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توعدت قوات الجيش الوطني بالرد على جرائم ميليشيا الحوثي المستمرة بحق الشعب اليمني والتي كان أخرها استهداف مسجد مكتظ بالمصلين بصاروخ بالستي في ندينة مأرب.

وقال الناطق باسم قوات الجيش الوطني العميد عبده مجلي أن قوات الجيش الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم بدورها في استكمال تحرير البلاد وحماية أبناء الشعب من جرائم المليشيات الإرهابية، بدعم وإسناد الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

وجاء أول رد لقوات الجيش الوطني خلال استهداف طقم تابع لميليشيا الحوثي في جبهة العلم بمأرب.

وأظهر فيديو مصور لحظات استهداف قوات الجيش الوطني لأحد الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي بعد رصده ومتابعته.

وبحسب الفيديو فإن الطقم تفحم بالكامل وجميع من كانو عليه من الميليشيا الحوثية.

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وأفاد مصدر عسكري بأن قوات الجيش الوطني استهدفت الطقم الحوثي قبل سيطرتها على الموقع الذي كانت تتمركز فيه الميليشيا بجبهة العلم.