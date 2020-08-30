الفلكي الشوافي يتوقع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق بنسبة تزيد 160% عن الاسبوع الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي، دخول اليمن تحت تأثير منطقة ضغط منخفض ابتداءً من امس السبت وحتى نهاية الاسبوع، ينتج عنها حالة من عدم الإستقرار في الطقس.

وأوضح في تدوينة على “فيسبوك” أن هذه الحالة ستجلب الأمطار الرعدية المتفرقة والمتفاوتة الشدة والتي قد تصل إلى الغزيرة على بعض المناطق وقد تكون مصحوبة بالرياح الهابطة وهطول حبات البرد على بعض المناطق.

وأكد أن الحالة ستبلغ أوجها من يوم غداً الاثنين، بكمية هطول على مستوى اليمن تقارب 160% مقارنة بالهطول للأسبوع الماضي.

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وتوقع أن تعم الأمطار مناطق واسعة في جميع المحافظات دون إستثناء من المهرة شرقاً إلى الحديدة غرباً، ويتركز بدرجة رئيسية على المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية والمناطق المحاذية من الهضاب الداخلية والسهول الساحلية.

وبين أن هذه الحالة تحمل بشائر خير خصوصاً على المحافظات الشرقية والصحاري الداخلية (المهرة -حضرموت – شبوة- مأرب – الجوف) مشيراً إلى أن درجات الحرارة الشديدة ستشهد تراجعاً ملحوظاً.

وحذر في ختام بيانه المواطنين في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول وحبات البرد وانخفاض في الرؤية الافقية وانزلاقات للصخور والاتربة في الطرقات.

وكانت السيول الجارفة الناتجة عن أمطار الخريف الغزيرة التي هطلت على اليمن خلال الأسابيع الماضية قد تسببت بوفاة 172 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد بينهم أطفال ونساء وإصابة المئات، بحسب مصادر رسمية .