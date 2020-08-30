شكرا لمتابعة خبر عن قائد عسكري بارز .. يعلن عن انتصارات مهمة في الجوف وسقوط قتلى حوثيين حاولوا سحب جثث بعض القيادات (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال العميد محمد بن راسية، مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة، قائد اللواء (101) أن قوات الجيش كبدت جماعة الحوثي في عدة محاور بمحافظة الجوف، هزائم قاسية، مستعيدة مواقع مهمة، وأن خسائر جماعة الحوثي كبيرة في المعارك الأخيرة.

وذكر العميد بن راسية في تصريح لموقع الجيش إن قوات الجيش أفشلت هجوماً جماعة الحوثي يوم “الجمعة” في جبهة الحبيل، شرق الجوف، لتشن هجوماً معاكساً، مستعيدة مواقع مهمة كانت قد سيطرت عليها جماعة الحوثي قبل أشهر.

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وأوضح أن قوات الجيش تمكنت في الهجوم من إحراق عدة آليات، إضافة إلى مقتل أكثر من 15 عنصراً حوثياً في المعركة التي وصلت إلى مواقع متأخرة لجماعة الحوثي.

وأضاف أن هجوم جماعة الحوثي محاولة للالتفاف وسحب جثث بعض قياداتها، ممن سقطوا مؤخراً بنيران قوات الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية، مشيراً إلى أن الحوثيون في العادة لا تهتم بجثث عناصرها العاديين، إلا إذ كانوا من قياداتها المهمين.

وقتل العشرات من جماعة الحوثي في معارك الأيام السابقة، بينما استعاد الجيش مساحات واسعة من محافظة الجوف، مسنوداً بالمقاومة الشعبية، ومقاتلات تحالف دعم الشرعية التي نفذت غارات مكثفة على تجمعات وتعزيزات جماعة الحوثي.