شكرا لمتابعة خبر عن محافظ عدن الجديد يجري عملية استلام وتسليم ويعقد أول اجتماع له باللجنة الأمنية ويوجه دعوة هامة لسكان العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جرت في مبنى السلطة المحلية بمحافظة عدن، امس السبت، عملية الاستلام والتسليم بين محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس، والمحافظ السابق أحمد سالم ربيع، بحضور لجنة من وزارة الإدارة المحلية.

وأعرب المحافظ لملس، عن شكره للمحافظ السابق على جهوده المبذولة خلال عمله في الفترة الماضية كمحافظ لعدن، وفقاً للإمكانيات المتاحة في ظل الظروف الصعبة.

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ودعا المحافظ السابق، المواطنين إلى الالتفاف حول القيادة الجديدة للسلطة المحلية؛ لانتشال محافظة عدن من وضعها الحالي.

وعقب ذلك، عقد المحافظ لملس، اجتماعاً بأعضاء اللجنة الأمنية في محافظة عدن، وقف خلاله أمام الخطة الأمنية الجديدة في المحافظة.

وشدد محافظ عدن، خلال الاجتماع، على اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وفق الخطة الأمنية الجديدة لضبط الأمن في مدينة عدن.

ودعا لملس، المواطنين ورجال الأمن إلى التعاون في ظل توحيد جهود كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، والحد من انتشار الجريمة، ومحاربة الإرهاب.

كما شدد المحافظ، في الاجتماع، على العمل من أجل الحد من انتشار البناء العشوائي الذي شوه الوجه الحضاري لمدينة عدن.