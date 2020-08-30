شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تهاجم المبعوث الأممي بسبب تصريحات استفزازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت الحكومة الشرعية ، السبت 29 اغسطس 2020م ، المبعوث الأممي مارتن غريفيث ، عقب لقاءه مع كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي ، الأربعاء الماضي والذي وصفه بالبناء.

وكان غريفيث عقد مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني على أصغر خاجي ، وتم مناقشة الأزمة اليمنية ، وجهود وقف إطلاق النار ، بين الحكومة والحوثيين الموالين لإيران ، بحسب تصريح أورده في حسابه على موقع تويتر.

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وقال وزير الاعلام معمر الارياني ان التصريحات تجاهلت الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار واقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وما خلفه من خسائر بشرية ومادية، بحسب ما نقلت وكالة سبأ الرسمية‏.

واضاف ان غريفيث، تجاهل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في أربع هجمات ارهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن شحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب كانت في طريقها الى جماعة الحوثي.

‏وتابع: إن من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة إلى جماعة الحوثي لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام.

ولفت وزير الإعلام إن من يرعى الارهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن ان يكون شريكا في بناء مسار للسلام.

وكان غريفيث، قال في تغريدة له على تويتر، إنه عقد لقاء وصفه بـالبنّاء مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، لبحث وجهات النظر حول الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وأضاف، وبحث اللقاء الجهود المبذولة لخلق جوّ مواتٍ لاستئناف العملية السياسية في اليمن.

وخلال الأسبوع الماضي ايضا، عقد لقاء مع السفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن، لبحث وقف إطلاق النار، وجهود استئناف العملية السياسية.