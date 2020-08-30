شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قائد بارز في قوات الإصلاح بشبوة وسط ظروف غامضة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز من القوات الخاصة احد اذرع الاصلاح العسكرية ، السبت مصرعه في شبوة شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية ، أن قائد فرع القوات الخاصة في بئر علي في الساحل الشرقي لليمن ، العقيد سالم الدارسي العولقي ، عثر على جثته في حصن الغراب ، مشيرة إلى وجود طلقات نارية عليها.

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ولم تعرف بعد ملابسات مقتل العولقي وما اذا كان ناتج عن عملية إرهابية أم في إطار تصفيات داخلية.

وتعتبر القوات الخاصة اقوى فصائل الاصلاح ، التي يعتمد عليها في شبوة وخاضت معارك شرسة ضد القبائل المناوئة لسلطته في المحافظة النفطية.