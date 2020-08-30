شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كويتي عمره 60 عام أراد ممارسة الجنس مع فتاة عمرها 16 سنة .. اذهلته بجمالها الساحر وعندما بدأ بمداعبتها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت القصة المؤسفة التي وقعت في مصر، عندما رأى رجل أعمال كويتي مُسن فتاة في عمر الـ 16 عام تحمل الجنسية الصينية وتعيش مع أسرتها في القاهرة، قابلها في أحد النوادي الخاصة وأعجب بها بشدة فعرض عليها قضاء الوقت معها في شقته بالهرم التي استئجرها من اجل قضاء إجازته في مصر لمدة أسبوع.

وافقت الفتاة الصينية على عرض الثري الكويتي ولكن بشرط ان تحصل على مبلغ 1000 دولار مقابل الليلة الواحدة! كما عبرت له هي أيضاً عن إعجابها الشديد به، وانها لا تعرف شيء عن “الجنس” ولكن سوف تقوم باي شيء من اجله. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • الإعلامية السعودية "لجين عمران" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ساخنة لخصرها واردافها .. والمفاجأة بالملابس التي ارتدتها ..شاهد • رامز جلال ينشر فيديو صادم ومفاجئ للفنانة ياسمين صبري ... لماذا صرخت "احييييه" !؟ ..شاهد الفضيحة • قناة MBC تنشر فيديو صادم لأجمل فتاة شاركت في برنامج "ذا فويس" .. ظهرت كأنها حورية في الجنة ..والفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه أمام جمالها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد • كويتي عمره 60 عام أراد ممارسة الجنس مع فتاة عمرها 16 سنة .. اذهلته بجمالها الساحر وعندما بدأ بمداعبتها حدثت المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد • مذيعة قناة MBC تتزوج أوسم طيار سعودي ..استضافته في برنامج "صباح الخير يا عرب" ولم تستطع تمالك نفسها امام جماله ..شاهد الصور Advertisements • لأول مرة في تاريخ السعودية : فتيات فائقات الجمال يشاركن بمسابقة خاصة بالرجال .. والمفاجأة بالملابس الفاضحة التي ارتدوها ..شاهد الصور • صدمة في السعودية : فتيات بعمر الزهور يقمن بعمل فاضح في أحد المقاهي ..هذة الفتاة الفاتنة صدمت الجميع بحركاتها الجريئة ..شاهد الفيديو • إبنة الفنانة الإماراتية "أحلام" تخطف الأنظار بظهورها الصارخ وجمالها الفريد .. لن تصدقو أن هذا الجمال موجود على الأرض ..شاهد • فنانه سعودية مشهورة تتخطئ كل الحدود .. ظهرت بصور فاضحة واستعرضت مناطقها الحساسة وسط ذهول الجميع ..شاهد • لن تصدقو من هو سعيد الحظ الذي تزوج إبنة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .. شاهدو صور مذهلة للشيخة "مريم" في حفل زفافها الاسطوري • في السعودية : ذهبو لدفن هذة المرأة فلم يستطيعو إنزال جثتها القبر .. وعندما كشف " إبنها " عن وجهها صرخ بأعلى صوته وتبرأ منها ..ما الذي حدث !؟ شاهد فيديو تقشعر منه الأبدان • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

تحمس الرجل الكويتي للموضوع، وسريعا ما رتب لكل شيء مع بواب العمارة، الذي سهل الطريق عليه كثيراً. فيلتقي الثري الكويتي بالفتاة الصينية للمرة الأولى في شقته الخاصة بشارع الهرم.

حاول رجل الاعمال الكويتي مداعبة الفتاة بعد تناول عدد من كاسات الخمر ولكنها رفضت ان تبدأ في اي شيء قبل ان تحصل على المال، لذلك تحرك رجل الاعمال نحو الغرفة لجلب المال من حقيبته.

تحركت نحوه الفتاة الصينية قبل ان يتمكن الكويتي من غلق حقيبته وراحت تداعبه كي تلهيه ومن ثم تطعنه بخنجر مخدر سريع المفعول، لتتمكن تماما منه، وتقوم بتجريده من كافة الاموال الموجودة بالحقيبة وهاتفه الشخصي وايضاً الاوراق الخاصة به.

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