بعد استهداف مسجد.. الحوثيون يقصفون "بئر مياه" للشرب في مأرب

استهدفت مليشيا الحوثي، مساء السبت، البئر الوحيد لمياه الشرب في إحدى المناطق بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مركز سبأ الإعلامي، إن مليشيا الحوثي قصفت البئر الوحيد لمياه الشرب بـ"مدغل"؛ وذلك بعد ساعات من استهدافها فجر الجمعة لمسجد قوات الأمن الخاصة بالمدينة.

وأشار المركز نقلا عن مصدر عسكري، إلى أن القصف الحوثي لمياه الشرب أدى إلى نزوح عشرات الأسر من المنطقة.

وفي ذات السياق، شنت مقاتلات التحالف، عدة غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة البيضاء.

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وبحسب مركز سبأ الإعلامي، فقد دمرت غارات التحالف ثلاثة اطقم محملة بعناصر من المليشيات الحوثية، وأسلحة وذخائر كانت في طريقها الى جبهة قانية.

وذكر المركز نقلا عن مصدر عسكري قوله، إن "قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة كسرت هجومًا للمليشيات الحوثية بجبهة قانية بين مأرب والبيضاء.