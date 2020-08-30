شكرا لبحثكم عن خبر اختطاف يستمر 60 يوماً... أب يبكي لاعادة طفله والمشرف يرد عليه بقسوة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اختطفت ميليشيا الحوثي عدد من الأطفال في محافظة طوق صنعاء ورفضوا إعادتهم قبل انقضاء مدة الدورة الطائفية والمتمثلة في شهرين .

وقالت مصادر محلية لـ"المشهد اليمني" اليوم السبت أن المشرفين الحوثيين استدرجوا عدد من الأطفال في مديرية بلاد الروس بمحافظة صنعاء ورفضوا إعادتهم بعد استجداء أهاليهم بالمشرفين الخاطفين باعادتهم .

وأضافت المصادر أن أحد الآباء خر باكيا أمام المشرف الخاطف أبو حسان طالبا إعادة ابنه الوحيد لكنه رفض ساخرا من والد الطفل قائلا " لن تكون أرحم من الله به " وانه في دورة مع الله لمدة شهرين لا يمكن إعادته خلالها .

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وأكدت المصادر اختطاف عدد من الأولاد على مستوى المديرية بعد استدارجهم إلى مجالس المشرفين ثم ايصالهم إلى العاصمة صنعاء حيث تقام الدورات الطائفية لهم في عدد من المباني التابعة لقيادات الشرعية وفي الطوابق الأرضية للمباني الحكومية .

ويخشى الأهالي من الدورات الطائفية الإرهابية والتي يتم خلالها غسل أدمغة الاطفال ثم تعذر إعادتهم ودمجهم في المجتمع لذلك كثرت جرائم قتل هؤلاء الأطفال الحوثيين لاقاربهم وخاصة الوالدين بعد محاولة منعهم من الذهاب للقتال مع الحوثيين .

ويعتقد أن المليشيا الحوثية تقوم باضافة مواد مخدرة بينها مادة الحشيش والقات لإدمان الأطفال ثم سحبهم كتابعين لهم بعد ادمانهم وتعذر إعادتهم إلى منزلهم وخاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء .

هذا و يتخوف الأهالي من دورة الشهرين الطائفية الحوثية والتي يتم بعدها إدخال الأطفال إلى جبهات القتال وعودتهم جثث هامدة .