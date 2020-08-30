شكرا لبحثكم عن خبر إغتيال أحد كبار علماء الدين باليمن في مناطق سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية وإعلامية، بأن أحد كبار علماء اليمن، العلامة التهامي " يحي حمود الأهدل " تعرض للاغتيال، الجمعة، إثر ألقى قنبلة على منزله في محافظة الحديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وبحسب المصادر، فقد تم ألقى قنبلة على منزل العلامة ” يحيى حمود الأهدل” وسط مدينة الدريهمي المحاصرة أدت إلى مقتله على الفور.

واتهمت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإمارات بقصف منزل الأهدل، في مديرية الدريهمي، بغارة جوية ، ما أدى إلى مقتله. وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان من الإمارات أو التحالف ردا على مزاعم المليشيات.