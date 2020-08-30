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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لإقامة فعاليات طائفية.. الحوثيون يغلقون 9 شوارع في صنعاء الأحد 30 أغسطس 2020 الخليج 365 أعلنت ميليشيا الحوثي إغلاق عدد من المناطق في صنعاء يوم الأحد للاحتفال بأحد طقوسهم الطائفية المتمثلة بيوم عاشورا.

Advertisements وأوضحت اللجنة الحوثية أن سيتم إغلاق المناطق التالية للاحتفال : مديرية بني الحارث: إغلاق شارع الروضة أمام الجامع الكبير”، وفي الثورة “إغلاق شارع صوفان غرب مجلس الشورى” وفي شعوب “ إغلاق شارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج” وفي معين إغلاق شارع “جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء”. كما حددت اللجنة الحوثية في التحرير إغلاق “جنوب الجامعة القديمة” وفي الصافي إغلاق : شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين وفي الوحدة إغلاق الشارع الذي يقع شرق وزارة المالية وفي السبعين جنوب حديقة السبعين وفي أزال شارع الأربعين أمام موفميك”.

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