شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يغلقون 9 شوارع في صنعاء لإقامة إحدى الفعاليات الطائفية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت ميليشيا الحوثي إغلاق عدد من المناطق في صنعاء يوم الأحد للاحتفال بأحد طقوسهم الطائفية المتمثلة بيوم عاشورا.

وأوضحت اللجنة الحوثية أن سيتم إغلاق المناطق التالية للاحتفال : مديرية بني الحارث: إغلاق شارع الروضة أمام الجامع الكبير”، وفي الثورة “إغلاق شارع صوفان غرب مجلس الشورى” وفي شعوب “ إغلاق شارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج” وفي معين إغلاق شارع “جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء”.

كما حددت اللجنة الحوثية في التحرير إغلاق “جنوب الجامعة القديمة” وفي الصافي إغلاق : شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين وفي الوحدة إغلاق الشارع الذي يقع شرق وزارة المالية وفي السبعين جنوب حديقة السبعين وفي أزال شارع الأربعين أمام موفميك”.