شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 30 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تنطلق يوم الأحد 30/8/2020 رحلتان للخطوط الجوية اليمنية من عدن متجهتان إلى القاهرة والخرطوم ومن ثم العودة الى عدن.

وبكون جدول مواعيد رحلات طيران اليمنية غدًا الأحد، كالآتي:

رقم الرحلة: 602.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:30 صباحًا، والوصول الساعة 10:00 صباحًا.

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رقم الرحلة: 603.

خط الرحلة: القاهرة ـ عدن.

الإقلاع الساعة 11:00 ظهرًا، والوصول الساعة 15:30 عصرًا.

رقم الرحلة: 632.

خط الرحلة: عدن - الخرطوم.

الإقلاع الساعة 09:15 صباحًا، والوصول الساعة 10:15 صباحًا.

رقم الرحلة: 633.

خط الرحلة: الخرطوم - عدن.

الإقلاع الساعة 11:15 ظهرًا، والوصول الساعة 14:15 ظهرًا.