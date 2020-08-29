شكرا لبحثكم عن خبر [الأحد 30 أغسطس 2020م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تنطلق يوم الأحد 30/8/2020 رحلتان للخطوط الجوية اليمنية من عدن متجهتان إلى القاهرة والخرطوم ومن ثم العودة الى عدن.
وبكون جدول مواعيد رحلات طيران اليمنية غدًا الأحد، كالآتي:
رقم الرحلة: 602.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع الساعة 07:30 صباحًا، والوصول الساعة 10:00 صباحًا.
رقم الرحلة: 603.
خط الرحلة: القاهرة ـ عدن.
الإقلاع الساعة 11:00 ظهرًا، والوصول الساعة 15:30 عصرًا.
رقم الرحلة: 632.
خط الرحلة: عدن - الخرطوم.
الإقلاع الساعة 09:15 صباحًا، والوصول الساعة 10:15 صباحًا.
رقم الرحلة: 633.
خط الرحلة: الخرطوم - عدن.
الإقلاع الساعة 11:15 ظهرًا، والوصول الساعة 14:15 ظهرًا.
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