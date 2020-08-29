شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يعزي بوفاة المناضل اللواء عبدالله الضبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل الكبير اللواء عبدالله الضبي، الذي وافاه الأجل وانتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعمل النضالي من اجل الوطن.

Advertisements ونوه رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجله السفير محيي الدين الضبي، واخوانه و أفراد اسرته وجميع آل الضبي، بمناقب الفقيد الذي خسر الوطن برحيله واحدا من قيادات الثورة اليمنية 26 سبتمبر ومناضليها الأفذاذ الذين نذروا حياتهم في سبيل انعتاق الوطن من الإمامة الكهنوتية .. لافتا الى السيرة الحافلة للفقيد والبصمات التي تركها في مختلف المناصب القيادية والوزارية والعسكرية والأمنية والدبلوماسية، التي شغلها خلال مرحلة عمله. وعبر رئيس الوزراء عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم.. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم جميع أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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