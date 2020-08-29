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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة تدريبية للشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت بمحافظة المهرة، اليوم، دورة تدريبية للشباب الجامعيين، ضمن برنامج روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل والتوعية من فيروس كورونا .
وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، بجهود الصندوق الإجتماعي للتنمية في صقل مواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وكذا على المشاريع التي يقدمها الصندوق في أغلب مديريات المهرة، مؤكدا دعم السلطة المحلية بالمهرة لكافة المنظمات والمؤسسات التي تدعم محافظة المهرة بالمشاريع المختلفة.
من جانبه تطرق مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في المكلا عوض الاقصم، إلى مشاريع الصندوق الحالية والمستقبلية في المهرة .. داعيا المتدربين إلى الاستفادة من مخرجات الدورة والرفع بالمشاريع التي تحتاجها المهرة بمختلف المجالات التي يدعمها الصندوق.
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