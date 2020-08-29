بدء دورة تدريبية للشباب الجامعيين ضمن برنامج روافد في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمحافظة المهرة، اليوم، دورة تدريبية للشباب الجامعيين، ضمن برنامج روافد لتسهيل ربطهم بسوق العمل والتوعية من فيروس كورونا .

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وأشاد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، بجهود الصندوق الإجتماعي للتنمية في صقل مواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وكذا على المشاريع التي يقدمها الصندوق في أغلب مديريات المهرة، مؤكدا دعم السلطة المحلية بالمهرة لكافة المنظمات والمؤسسات التي تدعم محافظة المهرة بالمشاريع المختلفة.

من جانبه تطرق مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية في المكلا عوض الاقصم، إلى مشاريع الصندوق الحالية والمستقبلية في المهرة .. داعيا المتدربين إلى الاستفادة من مخرجات الدورة والرفع بالمشاريع التي تحتاجها المهرة بمختلف المجالات التي يدعمها الصندوق.