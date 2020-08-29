شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام مشروع الاستجابة المجتمعية لفيروس كورونا بمديريات وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت مؤسسة بن حبريش للتنمية بوادي حضرموت مشروع الاستجابة المجتمعية لفيروس كورونا الذي نفذته بمديريات تريم، سيئون، ساه، شبام، والقطن، والممول من المنظمة الدولية للهجرة ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية.

Advertisements وهدف المشروع الى تكثيف الوعي المجتمعي حول التعريف بخطورة وباء فايروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه عبر برامج وفعاليات وانشطة مختلفة استهدفت كافة شرائح المجتمع في دورات تدريبية وتوعوية ومهنية انتاجية لوسائل الوقاية لصناعة الكمامات والمعقمات واصدار البروشرات والملصقات الارشادية التوعوية. وفي حفل الاختتام الذي حضره وكلاء المحافظة المهندس هشام السعيدي ومحمد الصيعري, اشار الوكيل عبدالهادي التميمي، الى أن الحلقة المتكاملة من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية ومكتب وزارة الصحة والداعمين والمانحين كان له الاثر الايجابي في تخفيف انتشار هذا الوباء على مستوى وادي وصحراء حضرموت.

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