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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الصيني مستجدات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم مع السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ عددا من المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحة اليمنية وفي مقدمتها الخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة الجديدة وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفقا لما حددته الاتفاقية والية التسريع لما لذلك من أهمية في توفير مناخات آمنة لعودة الهيئات القيادية الى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة مهامها الدستورية والقانونية.
ونوها بما تم انجازه من بنود الاتفاق.. معتبران وصول محافظ عدن عقب اداءه اليمين الدستورية امام الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الى العاصمة المؤقتة عدن يشكل بداية حقيقية مشجعة لتنفيذ ما ورد في الاتفاق وانجاحه.
ودعا البركاني، الاشقاء والاصدقاء الى دعم جهود المملكة العربية السعودية لاستكمال مراحل التنفيذ والاسهام في تطبيع كافة الأوضاع.. لافتا الى الاعتداءات التي يمارسها الحوثي في مأرب والبيضاء والمناطق الاخرى وعدم التزامه بالتفاهمات التي تمت والجهود المبذولة لإحلال السلام كاتفاق ستوكهولم او الاليات التي تم التوصل اليها مؤخراً.
وأشار رئيس مجلس النواب الى استمرار ميليشيا الحوثي في ممارسة الابتزاز للإقليم والامم المتحدة والمجتمع الدولي فيما يخص صيانة ناقلة النفط صافر والتي تشكل خطرا جسيما على اليمن والدول المطلة على البحر الاحمر وما يشكل ذلك من كارثة اقتصادية وانسانية وبيئية.
واوضح ان المجتمع الدولي يتجاهل كل هذه القضايا مما يشجع ميليشيا الحوثي على الغي واراقة الدماء وتدمير المنشآت.
وقال البركاني" المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا بشأن الابادة والقتل التي يمارسها الحوثيين في مأرب منذ عدة اشهر وعدم احترامهم القرارات الدولية والمرجعيات الامر الذي يشكل حرجا كبيرا للشرعية وضغطا فيما يخص الاستمرار بالعمل باتفاق استكهولم".
من جانبه اكد السفير الصيني موقف بلاده الثابت في دعم امن اليمن واستقراره ووحدته وسلامة ااراضيه والقرارات الدولية ذات الصلة..معتبراً تنفيذ اتفاق الرياض خطوة هامة لتحقيق السلام والامن والاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لجهود المملكة العربية السعودية كوسيط وراعي للاتفاق.
وأشار الى أن الجهود الدولية لاحلال السلام في اليمن امرا في غاية الأهمية..لافتا الى أن الصين ستعمل مع شركائها الدوليين لإيقاف اراقة الدماء والوصول الى وقف اطلاق النار بشكل عاجل ومعالجة موضوع ناقلة النفط صافر لما لذلك من خطرا على الانسان والاحياء البحرية والبيئة بشكل عام والاستمرار بدعم الشرعية والشعب اليمني وتقديم الدعم والمساندة اللازمة له.
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