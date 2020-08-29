تخرج 52 مبتعثا يمنيا ونيلهم الدكتوراه في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تخرج 52 باحثا وباحثة من اليمنيين المبتعثين في المملكة المغربية الشقيقة، وحصلوا على درجة الدكتوراه بتخصصات علمية وأدبية من جامعات مغربية مختلفة لعام 2019 / 2020م.



وجرى خلال حفل التخرج الذي نظمته سفارة بلادنا في المغرب عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، استعراض أسماء الخريجين، وتقديم كل خريج نبذة عن مجال تخصصه وعنوان أطروحته التي أنجزها والجامعة المغربية التي منحته درجة الدكتوراه.

ونوه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، بما حققه المبتعثون اليمنيون بالمغرب من إنجاز في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، مؤكدا أهمية ذلك الإنجاز في بناء مستقبل اليمن وتجاوز الأزمة الراهنة .. مشيدا بالتعاون المتميز الذي يربط البلدين الشقيقين.

Advertisements

من جانبه أكد سفير بلادنا لدى المملكة المغربية عزالدين الأصبحي، عمق العلاقات بين اليمن والمغرب في مختلف المجالات، لافتا إلى أن تخرج هذه الكوكبة من المبتعثين اليمنيين في المغرب يعكس تعاون المؤسسات العلمية المغربية مع أشقائهم اليمنيين.

بدوره أشاد الوزير المنتدب للتعليم العالي في المغرب الدكتور إدريس اوعيشة، بجهود الباحثين والباحثات من اليمن في المغرب .. مؤكدا استمرار بلاده في تقديم كل العون والتسهيلات لتأهيل المبتعثين من اليمن.

من جهته دعا مدير عام الإيسيسكو الدكتور سالم المالك، الخريجين بمواكبة المستقبل ومتغيراته وخدمة بلدهم اليمن .. مشيرا إلى أن ذلك يتواءم مع نهج منظمة الإيسيسكو، ورؤيتها الانفتاحية الجديدة وأهدافها العملية المحددة لمواكبة الحاضر ومتغيراته وتستشرف المستقبل وتحدياته، ولذلك انشأت المنظمة مركزين للاستشراف الإستراتيجي والذكاء الاصطناعي.

من ناحيته أشار مدير الوكالة المغربية للتعاون الدولي السفير محمد مثقال، إلى تميز المبتعثين اليمنيين، وتخرج أكثر من 700 مبتعث يمني في مختلف التخصصات بالجامعات المغربية خلال السنوات الأخيرة.

شارك في الحفل نائب وزير التعليم العالي الدكتور خالد الوصابي وعدد من رؤساء الجامعات اليمنية والمغربية وأعضاء من هيئات التدريس.