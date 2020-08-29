نجاة شخصين من الموت غرقا وتواصل البحث عن ثالث منهم في شبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
انقذت قوات خفر السواحل في محافظة شبوة، حياة اثنين من حراسة مشروع منتجع قنا السياحي من الموت غرقا في مياه البحر، فيما لا تزال عملية البحث عن فرد ثالث منهم جارية ومتواصلة لليوم الثاني على التوالي.
ونوه مستشار محافظة شبوة الشيخ تركي الخليفي، بسرعة تحرك قوات خفر السواحل بمعاونة طوعية للصيادين إلى موقع غرق الأفراد، وإنقاذها حياة سالم باعوضة ومبارك الشيبة من حراسة مشروع منتجع قنا السياحي بمديرية رضوم على ضفاف سواحل بحر العرب، وكذا مواصلة القوات عملية البحث الشخص الثالث من حراسة المشروع سالم الباراسي.
وقال: إن محافظ شبوة محمد بن عديو وجه بتوفير كافة احتياجات قوات خفر السواحل لتعزيز إمكانياتها وقدراتها لتتمكن من التعامل الفوري والسريع مع حالات الغرق البحري وأداء واجبها الديني والوطني والإنساني.
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