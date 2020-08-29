أابرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم السبت الموافق 29 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

شبوة تغرق في مياه المجاري.. والسلطات منشغلة بدعم الإخوان https://www.elyamnelaraby.com/497874/ بن بريك: لن نغادر الرياض إلا وآلية تسريع الإتفاق قد فعلت https://www.elyamnelaraby.com/497884/ قيادي حوثي يقتل مواطنا في الحديدة ضربا حتى الموت https://www.elyamnelaraby.com/497890/ محافظ مأرب يتحدث عن قصف الحوثي لدور العبادة في المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/497891 الحديدة.. عمليات قصف حوثية واسعة على الطور والجاح بمديرية بيت الفقيه https://www.elyamnelaraby.com/497904/ رسميا محافظ عدن الجديد يستلم مبنى السلطة المحلية Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/497908/ مصرع وجرح عدد من الحوثيين في عملية تسلل فاشلة باتجاه معسكر الجب بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/497914/ الأرصاد يعلن عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة مع التنبيهات https://www.elyamnelaraby.com/497937/ تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/497940/ أمن الحديدة يقر خطة شاملة لمحاربة الجريمة ومساندة القوات المشتركة في مواجهة الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/497967/ مليشيا الحوثي تقصف بئر المياه الوحيد بمديرية مدغل بهدف تهجير النازحين https://www.elyamnelaraby.com/497968/ الميليشيات تستبيح دور العبادة لتعويض هزائمها https://www.elyamnelaraby.com/497972/

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