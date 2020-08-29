شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يغلقون 9 شوارع يوم غدا في العاصمة صنعاء لإقامة إحدى الفعاليات الطائفية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي إغلاق عدد من المناطق في العاصمة صنعاء يوم غدا الأحد ، للاحتفال بأحد طقوسهم الطائفية المتمثلة بيوم عاشورا.

وأوضحت اللجنة الحوثية أن سيتم إغلاق المناطق التالية للاحتفال :

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مديرية بني الحارث ، سيتم إغلاق شارع الروضة أمام الجامع الكبير ، وفي الثورة سيتم إغلاق شارع صوفان غرب مجلس الشورى ، وفي شعوب سيتم إغلاق شارع مارب جوار مصنع الغزل والنسيج ، وفي معين سيتم إغلاق شارع جامعة صنعاء الخط الدائري جولة الشهداء.

كما حددت اللجنة الحوثية في التحرير إغلاق جنوب الجامعة القديمة ، وفي الصافية سيتم إغلاق شارع العشرين المتفرع من شارع الثلاثين ، وفي مديرية الوحدة سيتم إغلاق الشارع الذي يقع شرق وزارة المالية ، وفي مديرية السبعين جنوب حديقة السبعين وفي أزال شارع الأربعين أمام موفميك”.