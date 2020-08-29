شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول حكومي في الشرعية يقدم استقالته احتجاجا على اعتقاله في مأرب .. وثيقة+اسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قدم مدير أمن مديرية المصلوب بمحافظة الجوف العقيد محمد علي شمله استقالته ، احتجاجا على اعتقاله من قبل قوات الأمن في مأرب ، بتهمة بيع أسلحة الجيش الوطني للحوثيين .

وبحسب وثيقة الاستقالة الخطية التي رفعها العقيد شمله ، لمدير شرطة محافظة الجوف.

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فأن الاخير وصل لحالة صعبة من التعامل الإقصائي والعنصري من قبل الأجهزة الأمنية في مأرب وفق تعبيره.

وكان مدير أمن المصلوب قد تعرض للاعتقال والاحتجاز القسري من قبل القوات الخاصة بمحافظة مأرب ، بعد أن وجهت له تهمة تهريب وبيع سلاح الجيش الوطني للحوثيين .