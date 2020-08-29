شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : طارق صالح يكرم أحد الجنود ’’شاهد‘‘ ماذا فعل هذا الجندي ليكرمه قائد المقاومة الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قام العميد طارق محمد عبدالله صالح ، قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة، اليوم السبت 29 أغسطس 2020 م ، بتكريم جنديا جسد معاني البسالة والفداء خلال صد وسحق هجوم لجماعة الحوثي داخل مدينة الحديدة .

وكان الجندي البطل ضرار شمسان، من اللواء الثامن حراس الجمهورية،قد ظهر في مقطع فيديو وزعه الإعلام العسكري، مصابا بشظايا في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الحديدة صباح أمس الأول الخميس، ولم تثنه إصابته عن مواصلة القتال بكل شجاعة مع زملائه حتى تم سحق الهجوم وتكبيد جماعة الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة.

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وأثناء التكريم حيا العميد طارق شجاعة البطل شمسان وكل زملاءه الأبطال الذين كانوا على قدر المسؤولية وتصدوا بكل بسالة لهجوم جماعة الحوثي الإجرامية وحولوا مخططها داخل الحديدة إلى نكسة جديدة ودرسا لن تنساه.

وعبر العميد طارق عن فخره بكل أبطال حراس الجمهورية وكافة تشكيلات القوات المشتركة الذين مرغوا ويمرغون أنوف جماعة الحوثي جراء خروقاتها وعدم التزامها بالهدنة الأممية.

وقال إن الجندي شمسان جسد أسمى معاني الشجاعة والبسالة والتضحية والفداء ومدى إيمانه بعدالة القضية الوطنية التي نناضل في سبيلها وهي إستعادة مؤسسات الدولة المختطفة وتخليص الوطن والشعب من شرور العصابة الحوثية.

وأكد العميد طارق أن جماعة الحوثي أداة حرب إيرانية، وان السلام معها مستحيل، وان كل محاولاتها تحقيق اختراق في المناطق المحررة في مدينة ومحافظة الحديدة مصيرها الفشل الذريع ومحارق جديدة للمغرر بهم الذين تزج بهم كقطيع الأغنام إلى محارق الموت.

من جانبه عبر الجندي شمسان عن اعتزازه بهذا التكريم من قائد المقاومة الوطنية وفخره بانتسابه إلى حراس الجمهورية ومشاركته في معركة الشعب المصيرية في جبهة الساحل الغربي.