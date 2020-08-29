شكرا لمتابعة خبر عن انتحار ملاكم يمني في تايلاند في ضروف غامضة .. الاسم والصورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حالة انتحار مشتبه بها، قفز ملاكم يمني من غرفته بالفندق في مقاطعة شيانغ ماي ما ادى إلى وفاته.

وكان قد تم إبلاغ مركز شرطة تشانغ فوك في منطقة موانج بسقوط رجل من فندق يقع على طريق تشانغ فيوك في منطقة سريفوم ليل الجمعة (28 أغسطس).

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وعثرت الشرطة على جثة أحمد العيدروس ،23 عاما، وهو مواطن يمني وبها عدة إصابات ناجمة عن السقوط ، واستجوبت الشرطة صديقته التايلاندية في الطابق الخامس من الفندق.

وبحسب ما ورد، أخبرت الشرطة أن المتوفى كان ملاكمًا يعيش في تايلاند منذ أكثر من عامين وشارك في العديد من بطولات الملاكمة في جميع أنحاء تايلاند.

وأضافت صديق أحمد “قبل يومين، اصطحبني من من منطقة “فوكيت” للذهاب في رحلة إلى شيانغ ماي، “وتحدثنا الليلة الماضية عن عدم تمكنه من العثور على وظيفة ملاكمة بسبب Covid-19 قبل أن أذهب للنوم، وكنا قد خططنا للسفر إلى Phrae في اليوم التالي.

ثم رأيته يخرج إلى الشرفة، ربما ليدخن سيجارة، على ما أعتقد ، لكنه لم يعد أبدًا حتى نهضت لأفحصه ورأيته قد قفز بالفعل “.

وتكهنت الشرطة بأن المتوفى ربما قرر الانتحار بسبب ضغوط ترك العمل، تم إرسال جثة المتوفى إلى مستشفى “مهراج ناخون شيانغ ماي” لتشريح الجثة التفصيلي لتحديد سبب الوفاة. كما أبلغت الشرطة مكتب القنصلية العامة اليمنية في بانكوك للاتصال بأقارب المتوفين وإبلاغهم بالامر.