شكرا لقرائتكم خبر عن قبلة ابنة ‘‘عادل إمام’’ لفنان شهير تثير ضجة على انستجرام (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قبلة ابنة ‘‘عادل إمام’’ لفنان شهير تثير ضجة على انستجرام (صورة)

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الفنان محمدآ عادل إمامآ الجدل بعد نشره لصورة من الطفولة تجمعه بشقيقه الكبير رامي وشقيقته . وظهرآ عادل إمامآ يحمل نجله محمد ، بينما تقوم شقيقته بتقبيله من الخد الأيمن ، ويقوم شقيقه رامي بتقبيله من الخد الأيسر. وتهكم محمد إمام على الصورة قائلا: مش عارف إخواتي كانوا عاملين فيا كدا ليه؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبلة ابنة ‘‘عادل إمام’’ لفنان شهير تثير ضجة على انستجرام (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.