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عدن - ياسمين التهامي - رئيس برشلونة يضع شرطا واحدا قبل الجلوس مع ميسي .. تعرف علية !

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جديد اب برس

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رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، الجلوس مع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مائدة المفاوضات لمناقشة مسألة رحيله، وأنه على استعداد للجلوس معه فقط "من أجل تجديد عقده مع الفريق". ميسي © REUTERS / ALBERT GEA نشر نص رسالة ميسي التي يطلب فيها الرحيل عن برشلونة... صورة وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن "إدارة برشلونة لا تزال تعتبر "البرغوث" حجر الأساس في مشروع المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي تم استقدامه بعد فضيحة الخسارة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حين أطيح سريعا بالمدير الفني السابق كيكي سيتين". وحسب "آس" يتمسك ميسي بالرحيل استنادا على بنود عقده التي تتيح له مغادرة كامب نو بصورة مجانية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بينما ترفض إدارة برشلونة ذلك، وتؤكد أن تلك البنود كانت سارية فقط حتى 10 يونيو/ حزيران الماضي، وحسب ذلك التفسير فإن ميسي يمكنه الرحيل فقط إذا دفع الشرط الجزائي في عقده، الذي تبلغ قيمته 700 مليون يورو. وأبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقراره الرحيل عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد، مما أثار موجة من الغضب في صفوف مشجعي الفريق. واحتشد المئات من مشجعي الفريق الإسباني، الثلاثاء الماضي، حول ملعب الفريق مطالبين ببقاء الأرجنتيني ورحيل رئيس النادي، جوسيب بارتوميو. ونددت الجماهير الغاضبة بسياسة رئيس النادي في التعامل مع نجم الفريق، مطالبينه بإجراء انتخابات مبكرة.