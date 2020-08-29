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عدن - ياسمين التهامي - مدير شركة "أك بارس" لبناء السفن يكشف ما يميز "ميسترال" الروسية عن "ميسترال" الفرنسية

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements روسيا تعمل على صنع سفينتين من فئة حاملات طائرات الهليكوبتر. سفينة إنزال © SPUTNIK . ALEXEY FILIPPOV مصدر: روسيا تدشن "ميسترال" الروسية في القرم وكانت روسيا قد تعاقدت على شراء سفينتين من طراز "ميسترال" تنتميان إلى نفس الفئة من فرنسا. وتمت صناعتهما. إلا أن فرنسا رفضت تسليمهما إلى روسيا لأسباب سياسية. وقررت روسيا أن تصنع سفنا من هذا الطراز بنفسها. وتم في 20 يوليو/تموز 2020 تدشين مشروع صنع سفينتين أطلق عليهما اسم "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو" في مصنع "زاليف" الواقع في مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له في حفل تدشين المشروع إن الحكومة قد تقرر صنع المزيد من السفن من هذا الطراز في ضوء نتائج استخدام هاتين السفينتين. وقال رينات ميستاخوف، المدير العام لشركة "أك بارس" التي يتبع لها مصنع "زاليف"، في تصريح أدلى به لوكالة "سبوتنيك" على هامش فعاليات معرض "أرميا 2020" المقام في ريف موسكو، إن سفينتي "إيفان روغوف" و"ميتروفان موسكالينكو" ستختلفان اختلافا كبيرا عن سفن "ميسترال" الفرنسية، موضحا أنهما ستتفوقان على السفن المماثلة الفرنسية في الطول والعرض والسعة والقدرة الحركية. ونوه إلى أن مصممي السفن الروس حرصوا على الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في صنع السفن المماثلة.

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