شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الإعلامية السعودية "لجين عمران" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بصور ساخنة ورومنسية .. والمفاجأة بالملابس التي ارتدتها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لفتت الإعلامية السعودية لجين عمران الأنظار من خلال صورة نشرتها مؤخراً على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وظهرت فيها بإطلالة أثارت ضجة في أوساط المتابعين حيث اختارت فستاناً باللون الأبيض.

وتميز الفستان بتصميمه غير المتوازي في الجزء الأسفل منه وبالكشاكش وأظهر نحافة خصرها وأردافها. وحققت الإطلالة أكثر من 94 ألف إعجاب في ساعات قليلة وتعليقاً كتبت لجين: "بما أن الأحلام الحمدلله متاحة للجميع دون استثناء ومن غير مقابل، إيش أكبر أحلامكم حالياً؟ و في هاللحظة تحديداً؟".

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ويشار إلى أن ضجة أثيرت في وقت حول مقطع مصور ظهرت فيه وهي تروج لإحدى الآلات في متجر متخصص ببيع أدوات الرياضة.

وبدت مرتدية سروالاً ضيقاً إلى حد ما وهو ما أطلق موجة من الانتقادات حيث اعتبر عدد من المتابعين أنه لا يليق بسنها.

وقبل هذا تناقل الناشطون عل المواقع فيديو سجل لها وهي تتحدث إلى ببغائها الذي نعتها بكلمة نابية ما أدى إلى إحراجها.