حكم قضائي بفسخ نكاح طفلة في الـ 10 من عمرها لرجل ستيني بـ"وصاب"

قضت محكمة وصاب العالي الابتدائية، بمحافظة ذمار، اليوم السبت، بفسخ عقد نكاح الطفلة "سعود يحيى محمد" ذات العشر سنوات، من زوجها الستيني.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة المنعقدة، صباح اليوم السبت، 29 أغسطس 2020م برئاسة القاضي/ عبدالعزيز صالح العرامي.

وبحسب ما نشرته منظمة "سياج" الحقوقية، والمهتمة بقضايا الطفولة في اليمن، "فأن هذا الحكم يأتي بناء على مطالبتها؛ نظرًا لكراهة الطفلة للزوج، والضرر الذي لحقها جراء هذا الزواج الذي وصفته بـ"الهمجي".

وأشادت منظمة سياج، دور رئيس المحكمة لانحيازه إلى الحق والعدل والإنسانية. حسب وصفها.

كما ثمنت كل من تعاون وتضامن في هذه القضية من فريق منظمة سياج، وشيخ القبيلة الشيخ عارف الحاج الذي لجأت إليه الطفلة سعود، وقام بواجب الضمير الإنساني بالوقوف معها ومناصرة ضعفها.

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وكانت منظمة سياج لحماية الطفولة ناشدت الأسبوع الماضي المحكمة بالنظر في القضية وفسخ عقد زواج الطفلة "سعود" التي تم تزويجها في هذا السن بشكل يتنافى مع الفطرة الإنسانية.

ووفق المنظمة فقد "حاولت الطفلة الانتحار بالسم قبل لجوءها إلى شيخ المنطقة؛ كونها كارهة للزواج، ورضاءها غير معتبر شرعاً وقانوناً.

وطالبت سياج في رسالة وجهتها إلى المحكمة بمعاقبة الأب والزوج وكاتب العقد بأشد عقوبة ممكنة لاعتداءهم على طفلة في هذا السن.

واعتبرت مثل هذا الزواج "يتعارض مع حقوق الطفل التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية، وأصبحت بموجب تلك المصادقة جزءاً من تشريعاتها الوطنية ومن التزاماتها أمام المجمع الدولي".