قالت شرطة محافظة تعز، السبت، إن الأجهزة الأمنية مستمرة في تعقب بقية المطلوبين أمنيا وإلقاء القبض عليهم.



ونفت الشرطة في بيان لها، وصل "يمن شباب نت" نسخة منه، صحة المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن الإفراج عن المدعو غزوان المخلافي.



وكانت الحملة الأمنية في 11 أغسطس الجاري، قد أعلنت إلقاء القبض على غزوان واثنين آخرين مطلوبين أمنيًا.



وأكد بيان الشرطة أن الأجهزة الأمنية عازمة على إلقاء القبض عليهم وفقا لأوامر الضبط قهرية من النيابة وحتى تأخذ العدالة مجراها.



وأهاب بالإعلاميين والناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار خلف أي معلومات مضللة وحثتهم على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ولما في ذلك المصلحة العامة.



ومنذ مطلع أغسطس الحالي، نفذت الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة أكثر من حملة أمنية لملاحقة وضبط مطلوبين أمنيا وعناصر تصفهم بـ"الخارجين عن القانون".



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كانت هذه تفاصيل خبر نفت الإفراج عن"غزوان".. شرطة تعز: مستمرون في ملاحقة المطلوبين أمنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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