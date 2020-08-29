"حالتا إجهاض جراء الهلع".. مليشيات الحوثي تعتدي على المواطنين في مديرية خدير بتعز

يتعرض سكان مديرية خدير الواقعة جنوبي شرق محافظة تعز، لاعتداءات متواصلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن "مديرية خدير الخاضعة للحوثيين تشهد منذ أسابيع؛ حالة من الفوضى والانفلات الأمني، تسببت بإثارة الهلع والخوف في أوسط النساء والأطفال".

وأوضح أن عصابات من ميليشيات الحوثي وممن يطلق عليهم بـ"المتحوثين"، تقوم بإثارة الفوضى والرعب في المديرية والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، في محاولة لإذلالهم.

وأضاف المصدر - وهو أحد سكان المديرية-، أن أخر تلك الأعمال التي قامت بها الميليشيات الحوثية تتمثل في إطلاق النار بشكل عشوائي على منازل وممتلكات المواطنين في قريتي أعيان ودار أسعد بمنطقة الزيلعي، ما أثار الرعب والهلع في أوساط الأهالي خصوصا النساء والأطفال.

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وأكد المصدر أن تلك الاعتداءات التي نفذتها الميليشيات الحوثية على القريتين تسبب بإجهاض امرأتين على الأقل، بالإضافة إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات.

وأشار إلى إن هذه العصابات الإجرامية تمارس جرائمها بحق المواطنين أمام مرأى ومسمع الجميع بما فيهم ما يطلق عليهم بالمشرفين(قيادات حوثية) وكذا قائد ما يسمى باللواء 39، وبتواطؤ من مدير الأمن المعين من قبل الحوثيين المدعو عبدالحكيم القحطاني.

وأعتبر المصدر، أن هذه الفوضى المنظمة والاعتداءات المتكررة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي، هدفها إذلال المواطنين في خدير، وإخضاعهم بالقوة، استمرارا لانتهاكاتها وجرائمها بحق المواطنين الواقعين في المناطق الخاضعة لها.

