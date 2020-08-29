شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعم طبي سعودي لمحافظتي عدن ومأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 دعمت المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، محافظتي عدن ومأرب بمساعدات طبية مختلفة.

Advertisements وعبرت منفذ الوديعة الحدودي بين بلادنا والسعودية، شاحنتين إغاثيتين تحملان على متنهما 11 طنا و 272 كيلو غراما من المواد والتجهيزات الطبية تشمل 24 كرسيا كهربائيا متحركا وأدوية متنوعة تستهدف عدن ومأرب. وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم طبي سعودي لمحافظتي عدن ومأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.