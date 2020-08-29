وزارة الأوقاف تدين استهداف الحوثيين لمسجد القوات الخاصة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة الأوقاف والإرشاد، اليوم، استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمسجد قوات الأمن الخاصة بمحافظ مأرب بصاروخ باليستي ، وقت صلاة فجر الجمعة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود وهم يؤدون الصلاة.



وقالت الوزارة في بيان لها:" إن هذا العمل الإجرامي الذي تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من ايران باستهداف بيوت الله، يتنافى مع الدين الاسلامي الحنيف والاعراف والشرائع السماوية، التي عظمت من حرمة أماكن العبادة، ويتنافى مع المبادئ الإنسانية والأخلاقية".

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ووصفت الوزارة هذا الاستهداف " بالعمل الارهابي الذي يكشف حقيقة هذه الجماعة، ومشروعها التدميري للأرض والإنسان؛ فهي لا تتردد عن سفك الدماء واستباحة المحرمات وانتهاك قدسية المساجد؛ بل ترى ذلك قربى وفقا لعقيدتها الشيطانية، المتأصلة في أدبياتها، والمستنسخة عمليا من كل اعمال الفوضى الذي تقوم به إيران في المنطقة".

وأضافت الوزارة" ان استهداف الأبرياء وبيوت الله عمل إرهابي وتصعيد خطير لا يمكن السكوت عنه، ونطلب من المجتمع الدولي إدانته واتخاذ موقف واضح من انتهاك حرمة دور العبادة والأبرياء".

وحيت الوزارة مواقف أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتعاضدهم في هذه المعركة المصيرية لليمن ضد مليشيات الحوثي الإنقلابية، وهم يسطرون أنصع الملاحم البطولية في ميدان الشرف، ويكسرون شأفة الحوثي ويلقنونه دروسا في الدفاع عن اليمن وكرامته.

يذكر أن مليشيات الحوثي استهدفت منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014 وحتى أواخر 2019، قرابة 750 مسجدآ في اليمن توزعت بين التفجير الكلي والقصف بالسلاح الثقيل والنهب لكافة محتوياته وكذلك تحويلها إلى مخازن للأسلحة ومقرات لتعاطي القات، منها 79 مسجدا ومدرسة لتحفيظ القرءان الكريم تم تفجيره.